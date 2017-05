Kasus BLBI Disebabkan Penyimpangan Pelaksanaan Kebijakan

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, kasus dugaan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terjadi karena penyimpangan pelaksanaan kebijakan. Kasus ini didiga telah merugikan keuangan negara Rp3,7 triliun.



"Ini kan dua hal aturan yang dibikin dalam perpres dan macam-macam, pasti ada yang berbeda dengan aturan dan pelaksanaan. Tapi, yang salah bukan pengaturannya, tapi pelaksanaannya," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 2 Mei 2017.

Penjelaskan Wapres menguatkan pernyataan Presiden Joko Widodo. Jokowi sempat meminta publik untuk membedakan antara kebijakan dan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar penerbitan SKL.Kasus ini kembali berembus ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka. Dia terjerat dalam pemberian SKL kepada konglomerat Sjamsul Nursalim."Nah, karena itu yang bertanggung jawab siapa, itu yang melaksanakan, aturan-aturan clear and clean itu, atau release and charge itu, dan itu masalahnya karena release and charge," kata Wapres. "Orang itu dianggap selesai, dikeluarkan dari daftar, padahal, dia belum lunas, kalau sudah bayar, ya diputihkan, jadi bukan aturannya yang salah, tapi pelaksanaannya."Wapres menambahkan, kasus korupsi BLBI itu hanya satu contoh dari penyimpangan pelaksanaan kebijakan dari aturan yang diterbitkan pemerintah. Pasalnya, saat itu juga ada mekanisme blanket guarantee yang menjamin likuiditas perbankan."Ini terjadi di tahun pada pemerintahan Pak Habibie, Gus Dur, Mega, tapi itu semua hanya membikin kebijakannya saja saat itu, dan dimulai dari Pak Harto, BLBI ini hanya satu hal, adanya blanket Guarantee," kata dia. "Itu awalnya sehingga terjadi kebocoran yang luar biasa akibat blanket guarantee itu, dan sekarang kita tanggung semuanya."SKL diterbitkan berdasarkan Inpers Nomor 8 Tahun 2002 dikeluarkan pada saat pemerintahan Presiden Megawati. Kebijakan itu muncul atas masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjaradjati, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.Penerbitan SKL memungkinkan debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang. Hal itu diberikan meski mereka baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.(OGI)