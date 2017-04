Penyidik Senior Diserang, KPK Banjir Dukungan

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal usai menunaikan Sholat Subuh di Masjid komplek rumahnya. Gedung KPK lantas menjadi sasaran dukungan agar kasus teror itu segera dituntaskan.



Salah satu yang nendukung yakni Organisasi Sayap Partai Golkar, Brigadir Beringin. Dikatakan Koordinator Brigadir Beringin, Tengku Fadil, pihaknya ingin mengawal pengusutan hingga tuntas.

Brigadir Golkar beri dukungan untuk KPK. Foto: MTVN/M Sholahuddin Azhar

Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas. Foto: Antara/Yudhi Mahatman

"Dalam rangka mendukung tegaknya NKRI dan kehidupan bangsa dan negara, Brigade Beringin berdiri di garis terdepan dalam menjaga dan mengawal proses hukum dan kinerja KPK," ujar Fadil di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 11 April 2017.Menurutnya peristiwa ini telah menjadi perhatian masyarakat di Indonesia karena dianggap menodai upaya pemberantasan korupsi. Dengan adanya potensi intimidasi ini, pihaknya tak bisa tinggal diam melihat hal tersebut.Mantan pimpinan KPK pun tidak ketinggalan memberikan dukungan pada komisi antirasyuah pasca serangan ke penyidik Novel Baswedan. Dua mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas menyambangi Gedung KPKMantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meminta Presiden Joko Widodo bergerak cepat dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Jokowi harus membentuk tim gabungan memburu pelaku.Menurut dia, kasus ini bukan masalah personal Novel semata. Dia menilai, kasus ini berkaitan erat dengan posisi Novel sebagai penyidik di kasus-kasus besar."Ini kalau dibiarkan terus oleh negara yang terjadi adalah sebuah pembiaran. Bahwa aktor-aktor yang biadab justru tidak boleh diberi kesempatan hidup," tekan dia.Dukungan ke KPK juga datang dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Keduanya menilai serangan dan teror ke penyidik KPK ini sebagai tindakan biadab dan brutal.Presiden Joko Widodo pun memberikan arahan khusus untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk segera menangani kasus ini. "Itu tindakan brutal yang saya kutuk keras, dan saya perintahkan Kapolri untuk cari siapa," tegas Presiden Joko Widodo.Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga turut prihatin dengan insiden yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan. JK meyakini insiden itu terkait proses penegakan hukum yang tengah ditangani Novel dan rekan-rekannya di KPK."Kita tidak bisa menuduh kasus hukum mana. Pasti ini kasus hukum besar yang memakai apa itu, (pelaku) bayaran," kata JK di Kantor Wakil Presiden.Rasa prihatin pun tidak hanya datang dari pihak luar. Para terdakwa yang tengah ditangani dan ditahan KPK bahkan ikut merasa prihatin. Contohnya Mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Irman, yang kini tengah disidang di meja hijau.Selain mengutuk, Irman juga prihatin lantaran penyerangan terjadi usai Novel menunaikan ibadah. "Sangat prihatin, apalagi habis salat Subuh," kata Irman.(SUR)