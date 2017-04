Ada Garis Kalsium di Bola Mata Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Kondisi mata kanan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, membaik. Namun, kondisi mata kiri Novel tidak berubah secara signifikan. Ada garis kalsium di bola mata kiri.



Tekanan mata kanan dan kiri Novel memang dalam ambang normal. Namun, tekanan di mata kirinya masih dekat batas atas.



"Kemarin tekanan mata kanan sebesar 18, dengan range batas normal adalah antara 6-21. Tekanan mata kiri sebesar 20, dengan range batas normal adalah antara 6-21," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 27 April 2017.



Selaput mata kiri Novel juga berbekas. Ada garis kalsium dan harus diberi obat tambahan untuk memperbaiki kondisi matanya.



Beragam tindakan dan pemeriksaaan juga terus dilakukan tim dokter. Di antaranya, analisa langsung terhadap dua bola mata secara manual, tes kondisi mata dengan indikator warna melalui pemberian cairan kimia, pemberian obat tetes dan pengecekan tekanan mata.



Walau demikian, penglihatan mata kanan Novel untuk membaca di level 6/7,5 + 2, sedangkan penglihatan mata kiri untuk membaca di level 6/18. Artinya, mata kiri Novel sudah bisa membaca huruf besar melalui lubang kecil.



"Pihak keluarga dan KPK berharap proses penyembuhan mata Novel juga sejalan dengan perkembangan proses pengungkapan pelaku teror terhadap pegawai KPK ini," kata Febri.





(FZN)