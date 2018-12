Pejabat Muaro Jambi Minta Rp100 Juta untuk Loloskan CPNS

Jakarta: MY, Kepala Sub Bagian Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, diringkus tim gabungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaro Jambi. Dia diduga menerima suap terkait calon pegawai negeri sipil (CPNS).



Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Mukri mengatakan tersangka diduga meminta uang sebesar Rp100 juta untuk meloloskan CPNS di Kabupaten Muaro Jambi. MY diketahui masuk ke dalam Panitia Seleksi (Pansel) CPNS di Muaro Jambi.

"MY yang diduga meminta sejumlah uang untuk meloloskan CPNS di Kabupaten Muaro Jambi," kata Mukri saat dikonfirmasi wartawan, Jumat, 28 Desember 2018.



Kini, bilang dia, tersangka sedang diamankan untuk menjalani proses hukum. Pada saat penangkapan, Kejaksaan mengamankan uang tunai Rp19,3 juta dari total kesepakatan yang mencapai Rp100 juta.



Selain uang, barang bukti lainnya yang diamankan adalah satu unit ponsel. Semua barang bukti yang didapatkan, akan menjadi bukti kuat pemberian sanksi kepada tersangka.



"Setelah penangkapan, tersangka diamankan di Kejati Jambi. Selanjutnya akan diproses ke Kejari Muaro Jambi," tukas dia.







