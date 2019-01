Sekjen PSSI Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Ratu Thisa memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Rabu, 16 Januari 2019. Ia tiba pukul 17.09 WIB.



Menggunakan kemeja hitam, Tisha enggan berkomentar atas pemanggilannya. Ia memilih menerobos kerumunan pewarta dan buru-buru masuk ke dalam gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Nanti ya, nanti saja. Tunggu setelah pemeriksaan selesai saja ya," singkatnya sembari menerobos kerumunan.



Ratu Thisa diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus pengaturan skor pada liga 3 pertandingan Persibara Banjarnegara vs Pasuruan. Penyelidikan atas laporan Manager Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani.



Sebelumnya, penyidik Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Bola telah memeriksa Bendahara Umum PSSI Berlinton Siahaan. Polisi terus menyelidiki kasus itu.



Saat ini tercatat sudah ada enam orang yang diamankan polisi terkait kasus pengaturan skor Persibara Banjarnegara vs Pasuruan. Mereka yakni, Mantan Anggota Wasit Priyatno, Wasit Futsal Anik Yuni Artika Sari, Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, Anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih, Wasit Persibara Banjarnegara vs PSS Pasuruan Nurul Safarid, dan Staf Direktur Perwasitan PSSI Mansyur Lestaluhu.





(HUS)