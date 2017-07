Novel Sikapi Pertemuan Kapolri dengan Presiden Jokowi

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyikapi ihwal pertemuan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan Presiden Joko Widodo. Tanggapan Novel tersebut disampaiakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.



"Pagi ini pukul 7.15 WIB Saya berdiskusi dengan Novel Baswedan terkait pernyataan Kapolri setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ada dua poin Penting yang menjadi perhatian dari diskusi tersebut, dan menurut Novel perlu saya sampaikan kepada publik," kata Dahnil melalui keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Selasa 1 Agustus 2017.

Poin pertama yang ditanggapi Novel terkait dengan keinginan Kapolri untuk melibatkan KPK menjadi satu tim bersama, dalam penyidikan pengungkapan Kasus Penyerangan terhadap dirinya. Novel menyampaikan, keterlibatan KPK menjadi keliru bila tak ada kasus korupsi terkait dengan kasus penyerangan dirinya. Namun, Novel menduga Tito memiliki bukti dugaan suap atau kourupsi yang melibatkan oknum kepolisian sehingga dibutuhkan pelibatan KPK dalam satu tim investigasi."Karena bukan Tupoksi KPK menangani kasus terorisme atau kekerasan seperti yang Novel Baswedan alami," kata Dahnil, menyampaikan pesan Novel.Poin kedua, Novel menanggapi terkait dengan penolakan Tito terhadap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen yang diusulkan kepada Presiden Jokowi. Novel meyakini ada proses yang ganjil dalam penanganan penyidik kepolisian.Menurut Novel, dengan adanya tim independen yang kredibel tersebut seharusnya Tito dapat terbantu untuk menghadirkan kepercayaan publik. Proses dalam penanganan kasus penyerangan air keras ini bisa dengan segera dapat terungkap."Obyektifitas dan kualitas pengusutan akan semakin baik dan Kapolri terbantu untuk mempercepat pengungkapan kasus ini sesegera mungkin. Sehingga beliau bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur kepolisian dibawah beliau. Oleh sebab itu, agak aneh apabila penolakan keras dilakukan oleh Kapolri, padahal TGPF sejatinya membantu kualitas kerja beliau dalam penanganan kasus Novel Baswedan," ucapnya.(LDS)