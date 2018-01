Polisi akan Periksa Dahnil Anzar

Jakarta: Polda Metro Jaya memanggil Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil akan diperiksa terkait pernyataannya soal kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan di sebuah televisi swasta.



Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, Dahnil mengungkapkan ada beberapa saksi yang berbeda dengan kepolisian. Dahnil juga mengatakan pernyataan lain dalam tayangan terkait kasus Novel.

"Ada beberapa pernyataan di sana yang akan kita klarifikasi," kata Argo di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu, 20 Januari 2018.



Argo tak merinci kapasitas Dahnil pada pemanggilan ini. Dahnil juga bukan untuk saksi dalam kasus Novel. Disinyalir Dahnil diperiksa untuk mencari tahu orang yang mengetahui kejadian penyerangan terhadap Novel.



"Misalkan yang bersangkutan mempunyai saksi ya silakan hubungi polisi jadi biar cepat untuk mengungkap," ujar Argo.







Dahnil membenarkan telah menerima surat panggilan dari polisi untuk diperiksa. Namun, ia mengaku tak mengetahui jelas alasan pemanggilan tersebut.



"Tidak jelas, hanya seperti di surat (panggilan polisi) terkait pernyataan saya di Metro Realitas," kata Dahnil kepada Medcom.id.



Dahnil menunjukkan surat pemanggilam yang diterimanya. Surat panggilan teregistrasi dengan nomor S.pgl/547/I/2018/Ditreskrimum dan diteken Kasubdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Dedy Murti Haryadi pada 15 Januari 2018.



Dalam surat, Dahnil diminta menghadap penyidik pada Senin 22 Januari, pukul 14.00 WIB. Tujuan pemanggilan ini untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi oleh penyidik terkait perkara dugaan tindak pidana kekerasan pada 11 April 2017 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kasus itu merupakan penyerangan terhadap Novel.



"Sehubungan dengan statement dalam program acara Metro Realitas dengan judul 'Benang Kusut Kasus Novel', yang ditayangkan pada 8 Januari 2018," bunyi isi panggilan terhadap Dahnil.









(AZF)