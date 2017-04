Polisi sudah Periksa 19 Saksi Kasus Penyiraman Air Keras

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi terus menyelidiki insiden teror yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Belasan saksi telah diperiksa.



"Kita lakukan pemeriksaan hari ini, terakhir 19 orang (saksi sudah diperiksa)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin 17 April 2017.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan--Antara/Akbar Nugroho Gumay.

Pemeriksaan saksi tersebut berkaitan dengan kegiatan hilir mudik orang di kompleks kediaman Novel di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Beberapa diantaranya para pejabat RT, RW setempat dan tetangga sekitar.Keterangan para saksi akan disinkronkan dengan rekaman kamera pemantau di kediaman Novel. "CCTV yang ada di lingkungan sana yang kita ambil dan sekarang masih kita analisa," ucap Argo.Orang tak dikenal menyiramkan cairan asam ke wajah Novel, Selasa pagi 11 April. Pelaku beraksi saat Novel berjalan kaki pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya.Novel sempat dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga di Kelapa Gading dan Rumah Sakit Jakarta Eye Center. Novel kemudian dipindahkan ke rumah sakit di Singapura.(YDH)