Pengungkapan Kasus Novel Masih Gelap

Jakarta: Pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih gelap. Tak ada tanda-tanda pelaku ditangkap.



"Sejauh ini belum ada informasi dtemukannya tersangka penyerangan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu, 20 Juni 2018.

Wadah Pegawai (WP) baru-baru ini bersilaturahmi ke kediamanan Novel. Kasus ini menjadi bahan perbincangan saat itu.



"Kemarin informasi yang saya dapatkan dari WP setelah silaturahni ke rumah Novel, memang belum ada perkembangan terbaru," ujar Febri.



KPK berharap banyak kepada Polri. Mereka khawatir teror justru menimpa pegawai KPK lainnya. Terlebih, pelaku masih bebeas berkeliaran.



"KPK tentu berharap penyerang Novel ditemukan agar kejadian tidak berulang," tegas Febri.



Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017. Kedua mata Novel hampir buta. Novel harus menjalani pengobatan dan beberapa operasi di Singapura setahun belakangan.



Sayangnya, polisi belum mampu menangkap pelaku maupun otak di balik penyerangan hingga Novel kembali ke Indonesia. Padahal, sketsa terduga pelaku sudah disebar dan puluhan saksi sudah diperiksa.





