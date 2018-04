Dana Jemaah untuk Biaya Bayi Tabung

Depok: Dana jemaah First Travel digunakan untuk membayar sejumlah keperluan bos travel umrah itu. Salah satunya membiayai program bayi tabung.



Hal ini diungkapkan Rizki Muammar Khadafi saat bersaksi buat tiga terdakwa kasus penipuan umrah. Rizki mengungkapkan, Direktur Administrasi dan Keuangan PT First Travel Siti Nuraidah alias Kiki memiliki hubungan khusus dengan Esti Agustin.

Keduanya tengah mencoba program bayi tabung.

"Antara Esti dan Kiki terikat hubungan khusus layaknya suami-istri sejak menjadi karyawan di PT Frist Travel," ungkap Rizki dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 5 April 2018.



Pernyataan itu membuat persidangan menjadi riuh. Suara tawa dan cemooh bersahut-sahutan. Hal itu membuat Hakim Sobandi beberapa kali meminta pengunjung supaya tertib.



"Ada biaya untuk program bayi tabung terdakwa dengan Esti, Pak Hakim," beber Rizki.



Rizki menambahkan, sebagian aliran dana perusahaan PT Frist Travel juga masuk ke Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Grup (KSPPG) sebesar Rp100 juta. "Di sini ada lebih dari Rp1,59 miliar ya yang digunakan untuk keperluan lain-lain, seperti untuk KSPPG Rp100 juta," jelas Rizki.



Dihadiahi kemewahan



Dalam kesempatan yang sama, saksi Esti Agustin, kekasih gelap Kiki, yang juga dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa, mengaku pernah dibelikan sejumlah barang mewah oleh Kiki. Misalnya, unit apartemen di Meruya, Jakarta Barat, senilai Rp400 juta pada Oktober 2015.



Selain itu, Esti dibelikan satu mobil pada 2014. "Dibelikan juga mobil Mazda 2 tahun 2014, itu mobil baru. Tapi sudah saya jual karena turun mesin, dijual sekitar Rp100 juta," kata Esti.



Hadiah kemewahan tersebut, diakui Esti, karena ada hubungan khusus dengan Kiki.



"Saya mantan pacarnya terdakwa Kiki, Yang Mulia," ujar Esti dengan lirih sembari pandangannya melihat mimbar yang ditempati majelis hakim.



Dia juga menerima barang mewah, antara lain tas Louis Vuitton, 1 tas Gucci, 1 cincin emas, 1 cincin putih, 1 cincin bertatahkan berlian, 1 cincin mutiara, jam tangan, hingga sejumlah unit ponsel pintar dengan tipe iPhone 6+ dan iPhone 7. Hal itu diungkapkan Jaksa Heri Jerman dalam berkas dakwaan.



Esti membenarkan pernyataan jaksa. Dia mengaku tak ada rasa curiga terhadap Kiki dan tidak menanyakan asal muasal uangnya, sebab Kiki memiliki jabatan tinggi di First Travel. Esti tidak tahu uang tersebut merupakan uang dari penggelapan dana jemaah umrah yang dikelola First Travel.



Dirinya menganggap, karena ada hubungan spesial, Kiki menjadi murah hati dengan memberinya barang-barang mewah.



"Enggak, saya enggak banyak tanya itu uang dari mana, saya juga pernah ikut dengan keluarga Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan ke luar negeri, seperti beberapa negara di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat," tukas Esti.











