Novel Masih Menjabat Kasatgas Deputi Penindakan KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan belum ada perubahan pada jabatan Novel Baswedan. Penyidik senior KPK itu masih menjabat sebagai Kepala Satgas di Direktorat Kedeputian Bidang Penindakan KPK.



"Sampai saat ini belum ada perubahan sama sekali. Posisi Novel masih di Direktorat Penyidikan masih dalam posisi Kepala Satgas dalam Deputi Bidang Penindakan," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 22 Februari 2018.



Menurut dia, KPK belum berencana memindah Novel. KPK, kata dia, masih ingin melihat perkembangan kesembuhan Novel. Ia berharap Novel bisa segera pulih dan kembali bertugas menjadi penyidik di Lembaga Antikorupsi.



"Setelah operasi tentu ada proses peralihan atau recovery, nanti dalam rentang waktu itu akan dicek lagi oleh dokter apakah sudah bisa bekerja atau belum. Kita mohon doanya agar proses ini bekerja secara baik," ujarnya.









