Polda Siap Tampung Masukan Komnas HAM soal Kasus Novel

Jakarta: Polda Metro Jaya siap menerima masukan dari Komnas HAM yang ikut memantau penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pasalnya, menjelang satu tahun kasus ini terjadi, pelaku belum berhasil diungkap.



"Semua informasi yang dilakukan masyarakat (Komnas HAM) maupun Polda yang ada di kepolisian kita tampung dan kita cek," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 18 Maret 2018.

Polda, kata Argo, mengaku tak memusingkan penanganan kasus Novel mendapat pemantauan khusus dari Komnas HAM. “Kalau Komnas HAM ada bentukan, itu boleh saja. Nanti informasi diserahkan ke kepolisian,” kata Argo.



Namun, Argo tak bisa memastikan apakah setelah dibentuknya tim pemantau, kasus Novel cepat terungkap. Pasalnya, kata dia, setiap penyidikan pasti memerlukan waktu.



“Pak Novel kan mantan polisi itu penyidik senior. Dia kan tahu bagaimana cara menyidik orang, mencari suatu kasus, butuh waktu,” ujar dia.



Sementara itu, Argo belum mengetahui apakah Novel akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Itu karena Novel masih akan menjalani operasi mata lanjutan di Singapura.



“Belum ada (rencana pemeriksaan)," jelas dia.









