Pansus Angket Dinilai Bergolak usai KPK dapat Penghargaan UNCAC

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengapresiasi predikat Best Practice yang didapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Lembaga PBB, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Panus Hak Angket KPK dinilai kian bergolak.



"Pansus ini kan berdinamisasi ya, ada yang walk out termasuk ada empat fraksi yang walk out. Kita tunggu saja apakah berjalan terus atau tidak," ujar Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.

Taufik yang juga Wakil Ketua Umum PAN menyebut pihaknya akan tetap mendukung KPK. Meski mengirim perwakilan di Pansus, PAN mengawal agar tidak terjadi opini pembelokan melemahkan komisi antirasuah itu.



"Ini sudah semacam keputusan PAN di Rakernas, KPK kita jaga bersama-sama agar benar-benar on the track. Itu harus kita dukung karena itu adalah sebagai langkah untuk amanah dari reformasi," tutur dia.



Taufik berharap sistem pemberantasan korupsi di KPK benar-benar dilaksakan. Sehingga KPK memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.



"Itu harus betul-betul dilaksanakan juga oleh teman-teman (Pansus Angket). Sehingga personal memiliki komitmen moralty yang kepentingan bangsa dan negara diutamakan," pungkas dia.



Fraksi PAN di DPR mulai jengah dengan Pansus Angket KPK. Temuan bukti-bukti dugaaan pelanggaran lembaga antirasuah yang didapatkan Pansus dirasa sudah cukup.



Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menyebut kerja Pansus Angket KPK sudah cukup. Hasil temuan-temuannya itu tinggal disimpulkan dan diberi rekomendasi.



Partai berlambang matahari terbit itu pun bakal menggelar rapat pleno untuk membahas keterwakilannya di Pansus.











(REN)