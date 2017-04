Bambang Widjojanto: Pemberantasan Korupsi di Ujung Jalan

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menegaskan penyerangan terhadap Novel Baswedan menunjukkan pertanda bagi pemberantasan korupsi. Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal saat ingin kembali ke rumah usai salat subuh di masjid.



"Itu sinyal bahwa pemberantasan korupsi sedang di ujung jalan dan terus menerus dihajar," tegas Bambang saat mewakili Koalisi Masyarakat Sipil di Konferensi Pers KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 11 April 2017.

Bambang memandang penyerangan bukan saja untuk menghalangi penagakan hukum dan keadilan, namun juga menyebarkan ketakutan. Pemerintah, kata Bambang, harus turun tangan melindungi Lembaga Antirasywah. KPK juga harus mempertahankan komitmen memberantas korupsi meski rentan ancaman."Kalau sampai KPK mendiamkan kasus ini, kejahatan telah begitu sempurna mengepung Indonesia dan selamat datang kegelapan," ujar Bambang.Wakil Ketua KPK lainnya, Busyro Muqoddas, menyebut penyerangan terhadap Novel bukan pertama kalinya. Penyidik senior KPK itu kerap menghadapi intimidasi.Novel pernah ditabrak dalam perjalanan dari rumahnya menuju KPK. Ada pula penetapan tersangka saat Novel menyidik kasus korupsi SIM di Korlantas.Busyro mendesak pemerintah segera mengusut tuntas terhadap kasus itu. "Bandit-bandit koruptor dominan lakukan tindakan teroris di lapangan. Presiden perlu segera bentuk tim. Sama seperti SBY bentuk tim 8," kata Busyro.Tim harus melibatkan unsur masyarakat sipil. Sebab, mereka menjadi yang paling dekat dengan Novel di lingkungan rumah. Masyarakat di sana dianggap memahami ada orang tak dikenal yang memantau gerak-gerik Novel sehari-hari."Caranya dibentuk tim gabungan agar bisa saling mengontrol dan mengawasi. Ini model yang harus dilakukan ketika terjadi kekerasan yang mirip dengan terorisme," ucap dia.(OJE)