KPK Desak Presiden Perluas Tim Penyelidikan

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebulan pascapenyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, polisi urung menemukan pelakunya. KPK pun berharap Presiden memperluas tim penyelidikan kasus tersebut.



Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, dilibatkannya KPK dalam mengungkap pelaku penyerangan terhadap Novel menunggu arahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, setelah sebulan lebih penyelidikan, perlu dilakukan evaluasi bersama antara jajaran Polda Metro Jaya dan melibatkan KPK.

"Tentu saja yang dilakukan lebih dari sebulan ini perlu di-review dan dibahas kembali bersama-bersama," kata Febri kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 17 Mei 2017.Terkait dengan perkembangan kondisi Novel, Febri mengatakan, tim dokter telah melakukan pelbagai persiapan jelang operasi medis. Mereka mengecekan kornea dan pengambilan foto toraks atau bagian dada."Terkait perkembangan kesehatan Novel Baswedan, dini hari tadi sekitar pukul 01.00 sudah dilakukan salah satu kegiatan persiapan operasi. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan tim kesehatan di Singapura," ujar dia.Menurut dia, tim dokter juga mempertimbangkan untuk melakukan operasi membran sel pada kedua mata penyidik senior KPK itu, khususnya setelah melihat serangkaian tindakan medis. Operasi membran sel dengan mengambil plasenta bayi bertujuan merangsang pertumbuhan sel mata yang rusak."Efek dari operasi ini pasien dalam beberapa minggu akan mengalami pandangan yang sangat kabur atau blur."Berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir dua hari sebelumnya sempat stagnan tidak ada pertumbuhan selaput kornea. Informasi terbaru menyebutkan saat ini telah terjadi sedikit pertumbuhan selaput kornea di mata kanan serta pertumbuhan pembuluh darah di mata kiri bagian atas."Namun, ada peradangan (inflamasi) pada bagian tengah kornea mata kanan meskipun belum teridentifikasi adanya infeksi," ujar Febri.Selain itu, sambung dia, tekanan mata sebelah kiri Novel pun sudah normal. Sejauh ini pemberian obat akan dicek serta disesuaikan kembali. Didapatkan juga informasi bila hasil pengecekan potasium dalam darah tercatat normal."Pengecekan membaca huruf dan angka di tembok, mata kanan kondisi bagus, sedangkan mata kiri belum normal.(OGI)