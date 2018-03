Abdul Latif Jadi Tersangka Gratifikasi dan Pencucian Uang

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).



Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, penetapan tersangka terhadap Abdul Latif merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai, Kalimantan Selatan. Abdul Latif diduga menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang kasus tersebut.

"Dalam proses pengembangan perkara, KPK menemukan bukti dugaan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan tindak pidana pencucian uang," kata Laode di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 16 Maret 2018.



Dalam kasus gratifikasi, Abdul Latif diduga telah menerima fee proyek dalam APBD Pemkab Hulu Sungai Tengah selama menjabat sebagai Bupati. Total gratifikasi yang diduga terima Latif yaitu Rp23 miliar.



Atas perbuatannya, Abdul Latif disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



"Tersangka ALA (Abdul Latif) telah menerima fee dari proyek-proyek di sejumlah dinas dengan kisaran 7,5 persen hingga 10 persen di setiap proyek," ungkap Laode.



Dari hasil dugaan gratifikasi itu, Abdul Latif kemudian membelanjakan sejumlah aset mahal, di antaranya mobil motor atas nama dirinya, keluarga hingga pihak lain.



Setelah menemukan bukti kuat, Abdul Latif kemudian dijerat dengan kasus dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Abdul Latif disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"KPK menemukan TPPU perbuatan menempatkan, mentrasfer, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa barang ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas harta kekayaan atau patut diduga hasil tipikor dengan juga menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan selama ALA sebagai Bupati HST," terang Laode.



Tak hanya itu, KPK pun menyita 23 unit mobil dan 8 unit motor yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Dari 23 unit mobil, sejumlah kendaraan roda empat di antaranya merupakan kendaraan mewah.



Di antaranya, BMW 640i Cpupe warna putih metalik, Toyota Vellfire ZG 2.5 A/T warna putih, Lexus Type 570 4x4 AT warna putih, Jeep Robicon model COD 4DOOR warna putih, Jeep Robicon Brute 3.6 AT warna putih, Cadilac Escalade 6.2 L warna putih, Hummer/H3 jenis Jeep warna putih. Kemudian 3 unit Toyota Hiace, Toyota Fortuner, 8 unit Daihatsu Grand Max, dan 2 unit Toyota Calya warna putih.



"8 unit motor yaitu BMW Motorrad, Ducati, Husberg TE 300, KTM 500 EXT, dan 4 unit Harley Davidson," pungkas Laode.



KPK sebelumnya menetapkan tiga orang tersangka ‎kasus dugaan suap pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai, Kalimantan Selatan. Ketiga tersangka itu yakni Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) HAT Fauzan Rifani, Direktur Utama (Dirut) PT Sugriwa Agung Abdul Basit, dan Dirut PT Menara Agung Donny Winoto.



Abdul Latif diduga menerima fee proyek itu secara bertahap yang didapatnya dari Dirut PT Menara Agung Donny Winoto. Perusahaan itu merupakan penggarap proyek pembangunan RSUD Damanhuri tahun anggaran 2017.‎









(HUS)