Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Kasus Hukum Novel

Jakarta: Komnas HAM membentuk Tim Bentukan Sidang Paripurna terkait kasus penyidik KPK Novel Baswedan. Pembentukan tim ini berdasarkan keputusan sidang paripurna Komnas HAM pada 6-7 Februari 2018 silam.



Ketua Tim Bentukan Sidang Paripurna terkait Proses Hukum Novel Baswedan, Sandryati Moniaga mengatakan, tim bakal bertugas selama tiga bulan. Hasil pemantauan tim akan disampaikan pada sidang paripurna dan stakeholders terkait.

Ia mengungkapkan, tim bakal fokus memastikan proses hukum penyerangan terhadap penyidik senior KPK itu berjalan sesuai koridor HAM. Selain itu, proses tersebut juga harus meliputi prinsip hukum fair trial, dan mengungkap hambatan-hambatan yang dialami dalam proses hukum Novel.



"Tim ini akan melakukan upaya optimal dalam mendorong penegakan keadilan dan pengungkapan kebenaran," jelas Sandrayati di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusaat, Jumat, 9 Maret 2018.



(Baca juga: Alasan Presiden Belum Bentuk TGPF Kasus Novel)



Tim ini, lanjut Sandra, akan bekerja secara terbuka dan bekerja sama dengan pihak terkait. Termasuk Presiden, Kepolisian, KPK, organisasi HAM, dan masyarakat.



Sandra menambahkan, pembentukan tim ini lantaran penanganan kasus Novel terkesan berlarut-larut. Komnas HAM mencatat, sampai hari ini, setidaknya sudah 333 hari kasus berjalan, belum juga kasus penyerangan kerabat Anies Baswedan itu menemui titik terang.



Hal ini, kata dia, menjadi ironi. Sebab, pada saat bersamaan, dukungan publik terhadap penuntasan kasus ini cukup besar.



"Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 89 terkait pelaksanaan fungsi pemantauan dan guna mendorong percepatan kasus tersebut agar dapat segera diselesaikan dengan baik oleh Kepolisian, maka Komnas membentuk tim ini," tutur dia.



Adapun tim terdiri dari Sandrayati Moniaga sebagai ketua, dan Ahmad Taufan Damanik, M. Choirul Anam sebagai anggota. Tim melibatkan unsur tokoh masyarakat seperti Franz Magnis Suseno, Prof. Abdul Munir Mulkhan, Alissa Wahid, dan Bivitri Susanti.



(Baca juga: Kapolri Segera ke Istana Laporkan Kasus Novel)









(REN)