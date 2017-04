Kapolri Jamin Kehadiran Wapres AS tak Ganggu Pengamanan Pilkada DKI

Metrotvnews.com, Jakarta: Kedatangan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence ke Indonesia pada Rabu 19 April 2017 dipastikan tidak menganggu proses pengamanan Pilkada DKI Jakarta. Pence akan mendapatkan standar pengamanan yang ketat.



Kapolri Jendela Tito Karnavian mengatakan, pengamanan melekat Very Very Important Person (VVIP) akan diberikan untuk setiap pejabat setingkat kepala negara. Menurutnya, personil TNI akan terlibat langsung mengamankan parameter ring satu.



"Pengamanan ring satu itu TNI, karena protap waskita kalau ada pimpinan negara," kata Tito di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa 18 April 2017.



Petugas kepolisian akan membantu dalam pengamanan mulai area ring dua dan seterusnya. Ia memastikan, agenda bilateral Wapres AS dan Pilkada DKI Jakarta akan sejalan dengan personel keamanan yang memadai.



Tito menyampaikan, konsentrasi pengamanan tidak hanya fokus di pilkada DKI Jakarta. Sejumlah objek vital juga mendapat perhatian khusus.



"Mengenai masalah pilkada, pengamanan dimulai besok. Kami sudah kerja sama dengan TNI, instansi-instansi lain seperti Pemda, unit kebakaran, ambulans. Kita sudah siap," kata Tito.



Wakil Presiden AS Mike Pence akan mengunjungi Indonesia dan dijadwalkan mendarat di Tanah Air pada Rabu 19 April 2017. Pence akan melakukan kunjungan kehormatan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Setelah itu mengikuti pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta berkunjung ke Masjid Istiqlal.







