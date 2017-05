Dua Orang Sempat Ditangkap Terkait Kasus Novel Baswedan

Metrotvnews.com, Jakarta: Dua orang sempat ditangkap kepolisian terkait kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Dua orang itu sempat terekam kamera pengintai mondar-mandir di dekat kediaman Novel.



Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan sosok kedua orang dimaksud terekam di CCTV sebulan sebelum kejadian. "Diamankan Polda Metro Jaya," kata Tito di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu 6 Mei 2017.

Namun, setelah diinterogasi, kedua orang itu rupanya informan Polri yang sedang bertugas. Keduanya mengaku sedang menyelidiki kasus pencurian bermotor."Ternyata mereka adalah informan Polda Metro yang sedang melakukan lidik curanmor dan sudah didalami," kata Tito.Tito mengatakan, bukti bahwa keduanya bukan pelaku penyerangan juga kuat. Sebab, mereka sedang berada di luar kota saat Novel diserang oleh dua orang di hari kejadian."Satu di antaranya confirm ada di Malang. Ada CCTV, tiket, saksi-saksi, call data record hp-nya. Satu lagi di Tambun dan itu bukan pelakunya," Tito menegaskan.Orang tak dikenal menyiram air keras ke wajah Novel pada 11 April. Saat kejadian, Novel pulang seusai salat Subuh di Masjid Al-Ihsan, dekat rumahnya. Ia mengalami luka di wajah dan mata. Sehari setelah kejadian, keluarga memutuskan membawa Novel ke Singapura.(UWA)