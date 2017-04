Pelaku Penyerangan Novel Berjaket Hitam

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi masih memburu pelaku penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pelaku disebut berjumlah dua orang menggunakan sepeda motor dengan berboncengan.



Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, polisi mendapati ciri terduga pelaku. Namun, Argo hanya memerinci pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi.

"(Menggunakan) jaket hitam, celana panjang, dan helm. Pakaiannya tertutup," kata Argo saat dikonfirmasi, Selasa 11 April 2017.Argo mengatakan, kedua pelaku menggunakan pakaian relatif serupa. Namun, dia enggan merinci lagi ciri lain dari terduga pelaku.Yang jelas, Argo bilang, pelaku berbagi tugas. Satu memegang kendali motor, satu lainnya eksekutor yang menyiramkan air keras ke arah Novel. Keduanya langsung kabur usai beraksi.Polisi belum mau berandai-andai. Termasuk, menyimpulkan para pelaku masuk kategori profesional. "Kami belum bisa analisis soalnya masih olah TKP dan memeriksa keterangan saksi," kata Argo.Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal usai pulang salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku diduga dua orang dan mengendarai sepeda motor.Teror itu diduga berkaitan dengan kasus KTP elektronik yang diusut Novel. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencari aktor di balik teror ini.(UWA)