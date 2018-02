Bos First Travel Disidang Tanpa Pengacara

Depok: Tiga terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelepan dana ibadah haji dan umrah menjalani persidangan tanpa didampingi pengacara. Ini lantaran seluruh pengacara mengundurkan diri.



Sebelumnya, tiga terdakwa yakni Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, dan Direktur Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki menggaet tim advokat yang dipimpin Purnomo untuk membela mereka dalam kasus itu.

Sayangnya, awal Februari 2018, Purnomo dan timnya resmi mengundurkan diri. Purnomo menyusul langkah pengacara Eggi Sudjana dan Kepala Divisi Legal First Travel Deski yang lebih dulu meninggalkan ketiganya.



Lantaran itu, persidangan sempat diskors. Hakim Ketua Sobandi mengambil langkah sesuai pedoman persidangan secara prodeo.



Yakni, hakim memilihkan pengacara buat tiga terdakwa sesuai persetujuan terdakwa. "Ini ada pengacara yang kita tunjuk, mengantisipasi penasihat hukum yang tidak hadir ditunjuk terdakwa. Kita tunjuk dahulu kuasa hukum secara cuma-cuma, ini tidak dibayar" kata Sobandi dalam sidang di PN Depok, Senin, 19 Februari 2018.



Usai itu, sidang dilanjutkan kembali dengan pembacaan dakwaan.









(REN)