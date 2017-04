15 Saksi Diperiksa Terkait Teror Terhadap Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi terus mengusut insiden penyerangan dengan air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Belasan orang sudah diperiksa untuk dimintai keterangan.



"Kita sudah periksa 15 saksi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Rabu 12 April 2017.

Para saksi yang diperiksa, kata Argo, mayoritas orang yang tinggal di sekitar rumah Novel. Mereka diyakini mengetahui kronologi penyerangan."(Saksi) yang mengetahui jam berapa yang bersangkutan keluar, kemudian apakah melihat ada kendaraan masuk dan sebagainya," ujar Argo.Argo enggan membeberkan banyak soal keterangan apa saja yang sudah didapat. Termasuk, rincian jenis dan pelat nomor terduga pelaku penyiraman air keras."Yang terpenting motor dinaiki dua orang, yang melakukan yang di belakang," kata Argo.Selain saksi, polisi juga tengah meneliti sejumlah barang bukti yang ditemukan. Misalnya, cangkir dan cairan. Kedua benda itu sudah masuk Pusat Laboratorium Mabes Polri. "Masih kita teliti," ucap Argo.Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal usai pulang salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April. Pelaku diduga dua orang dan mengendarai sepeda motor.Teror itu diduga kuat berkaitan dengan kasus KTP elektronik yang diusut Novel. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencari aktor di balik teror ini.(UWA)