Hari Ini Penyidik ke Singapura Temui Novel Baswedan

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi masih menyelidiki kasus serangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Hari ini, tim penyidik Polda Metro Jaya terbang ke Singapura meminta keterangan Novel.



"Hari ini ada tim berangkat ke Singapura karena saksi terpenting adalah keterangan saudara Novel sendiri," kata Tito di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu 6 Mei 2017.

Sebelumnya, Tito mengatakan polisi belum meminta keterangan langsung dari Novel. Mengingat, kondisi Novel yang fokus untuk pemulihan. "Yang dipentingkan adalah bagaimana novel bisa recovery," ucap Tito.Di Singapura, kata Tito, tim penyidik akan menggali segala informasi dari Novel. Polisi ingin mencari tahu. Barang kali, kata dia, Novel mengingat wajah pelaku.Dari keterangan Novel, polisi juga ingin mencari tahu apakah Novel memiliki konflik secara pribadi atau institusi. "Atau (konflik) di kantornya mungkin, karena kan sempat mencuat juga ada konflik itu di beberapa media," kata Tito.Terlebih, Tito bilang, pekerjaan Novel sebagai penyidik kasus korupsi besar barang tentu memunculkan banyak potensi gangguan, terutama dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.Orang tak dikenal menyiram air keras ke wajah Novel pada 11 April. Kejadian berlangsung saat Novel pulang salat Subuh di Masjid Al-Ihsan, dekat rumahnya. Ia mengalami luka di wajah dan mata. Sehari setelah kejadian, keluarga memutuskan membawa Novel ke Singapura.(UWA)