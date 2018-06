Novel Berharap Presiden Sungguh-sungguh Ungkap Kasusnya

Jakarta: Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan pasrah dengan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya. Ia menyerahkan pengungkapan kasus ini kepada Presiden Joko Widodo.



"Saya sebagai warga negara menghormati beliau sebagai bapak negara tentunya harapannya ada di beliau dan sekarang tinggal beliau yang mau bertindak sungguh-sungguh atau tidak," kata Novel di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu, 17 Juni 2018.

Baca: Presiden Didesak Realisasikan Pembentukan TGPF Kasus Novel



Presiden Joko Widodo pernah berujar bakal mengungkap kasus ini sampai tuntas. Novel akan menunggu tindakan Presiden untuk membuktikan janji itu.



"Saya kemudian sampaikan bahwa janji Pak Presiden untuk mengungkap ini dan mengusut ini semua itu menjadi sesuatu yang ditunggu," tutur Novel.



Baca: Kapolda Metro Diminta Jujur terkait Kasus Penyiraman Novel



Novel menyebut, penyelesaian kasus ini hanya membutuhkan komitmen Presiden. Penyelesaian kasus ini tak sulit jika Presiden masih berkomitmen melanjutkan agenda pemberantasan korupsi.



"Tentunya komitmen Pak Presiden bahwa beliau ingin memimpin pemberantas korupsi ke depan itu menjadi hal yang kita ingin lihat karena sudah cukup lama," pungkas Novel.







(DRI)