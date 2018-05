Tuntutan Kasus First Travel Dibacakan Pekan Depan

Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyiapkan tuntutan untuk terdakwa kasus penipuan First Travel. Pembacaan tuntutan bakal dilakukan di Pengadilan Negeri Depok pekan depan, Senin, 7 Mei 2018.



"Tuntutan sudah kita siapkan, nanti kita bacakan Senin, 7 Mei 2018. Kita sesuaikan jadwal bahwa Senin pembacaan tuntunan terhadap tiga terdakwa itu," ujar Ketua JPU Heri Jerman ditemui dalam acara diskusi di Hotel Sari Pan Pasific, Rabu, 2 Mei 2018.

JPU hanya bakal menjabarkan isi tuntutan terhadap Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, dan Kepala Divisi Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki di persidangan.



Heri memastikan tuntutan hukuman terhadap ketiganya bakal disesuaikan dengan harapan masyarakat yang menjadi korban. "Itulah yang menjadi tolok ukur saya menjatuhkan pidana yang akan kita mintakan kepada hakim," papar Heri.



Berat hukuman dalam tuntutan JPU juga bakal memperhatikan barang bukti yang menjadi perdebatan para korban biro perjalanan Umroh ini. Dana korban yang telah disetor bakal diupayakan untuk bisa dikembalikan.



"Kita secermat mungkin sesuai normanya, mana barang yang kembali kepada korban, mana yang kembali ke pihak ketiga. Dan mana yang harus dirampas oleh negara," tutur Heri.







Ketiga terdakwa kasus First Travel telah menjalani sidang di PN Depok sejak 19 Februari 2018. Mereka didakwa melakukan penipuan atau penggelapan dana perjalanan umrah 63.310 calon anggota jemaah atau setara dengan Rp905 miliar.





