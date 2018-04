Pemeriksaan Aris Budiman soal Pansus Hak Angket Rampung

Jakarta: Direktorat Pengawas Internal (PI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memutuskan hasil pemeriksaan Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Aris Budiman. Namun hasil pemeriksaan terkait kedatangan Aris ke Pansus Hak Angket KPK belum bisa diungkap.



"Hasil proses pemeriksaan terkait kehadiran di panitia angket beberapa bulan yang lalu pimpinan sudah mengambil keputusan dugaan pelanggaran yang dilakukan nanti akan disampaikan hasilnya secara lengkap pada publik oleh pimpinan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa, 10 April 2018.

Febri beralasan hasil pemeriksaan PI belum bisa diumumkan karena ada proses-proses administratif yang harus dilalui. Dia memastikan hasil keseluruhan disampaikan kepada publik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.



"KPK bertanggung jawab pada publik oleh karena itu lah setiap pekerjaan kami terbuka dan dengan senang hati untuk diawasi oleh publik," ucap dia.



Febri mengatakan pemeriksaan PI merupakan bagian penting kestrukturan di Lembaga Antirasuah. Itu merupakan bentuk pengawasan internal KPK.



"Ini cara kami untuk menjaga proses pengawasan internal di dalam KPK, selain pengawasan eksternal yang juga dilakukan banyak pihak," ujar Febri.



Direktorat PI menangani kasus yang melibatkan dua pejabat internal KPK. Salah satunya Aris yang datang ke rapat Pansus Hak Angket KPK tanpa izin pimpinan.



Kedua, soal surel protes penyidik Novel Baswedan kepada Aris. Dalam surel itu, Novel dianggap mendiskreditkan jabatan Aris sebagai Direktur Penyidikan KPK.



Berbeda dengan kasus Aris, hingga kini KPK justru tak pernah menyinggung hasil pemeriksaan kasus Novel.





