Polri Menyambut Baik Sayembara Sepeda KPK

Jakarta: Polri menyambut baik langkah Komisi Pemberantasan (KPK), yang membuat sayembara untuk menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan. Dalam sayembara itu, KPK akan memberikan hadiah berupa sepeda bagi masyarakat yang berhasil mengungkap pelaku.



"Sudah ribuan masyarakat memberikan informasi kalau ada, misalnya pihak ormas atau KPK mensayembarakan itu (sepeda) bantuan kepada kami," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Muhammad Iqbal di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018.

Jenderal bintang satu ini menegaskan pihaknya siap menerima informasi dari siapapun terkait kasus tersebut. Termasuk, informasi dari Novel.



"Siapapun bahkan saudara NB pun yang memberikan informasi apapun, kami pasti welcome ada yang sensitif apapun, welcome tuangkan dalam BAP (berita acara pemeriksaan)," ujarnya.



Korps Bhayangkara, kata Iqbal tak merasa tersindir dengan sayembara yang dilakukan pihak KPK. Menurutnya, informasi dari masyarakat justru akan banyak membantu pihak Polri dalam mengungkap pelaku atau pun otak di balik teror tersebut.



(Baca: 16 Bulan Absen, Novel Baswedan Kembali Ngantor)



"Makanya pengolahan di TKP kita lakukan berulang kali, kita minta semua informasi dari masyarakat," ujar dia.



Iqbal mengakui teror penyiraman air keras terhadap Novel merupakan kasus yang cukup sulit diungkap. Bahkan, diakuinya polisi membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengungkap kasus tersebut.



"Tadi saya contohkan, di luar negeri yang canggih belum juga terungkap, jadi banyak juga (yang belum terungkap), pesawat jatuh juga," pungkas dia.





(JMS)