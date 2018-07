KPK Minta Bantuan Biaya Pengobatan Mata Kanan Novel

Bogor: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan pemerintah untuk biaya pengobatan mata penyidik KPK Novel Baswedan. Permintaan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo saat bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.



"Tadi meminta lagi bantuan kepada pemerintah karena mata kanan Mas Novel sekarang lebih buruk dari mata kirinya. Dan biayanya kalau hanya asuransi KPK tidak cukup," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif usai bertemu Presiden, Rabu, 4 Juli 2018.

Ia mengatakan Presiden akan mempelajari permintaan itu. Jokowi, kata dia, merespons baik.



Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017. Kedua mata Novel rusak parah bahkan hampir buta. Novel harus menjalani operasi di Singapura selama satu tahun.



Namun, hingga Novel kembali ke Indonesia, kepolisian yang menangani kasus ini belum mampu menangkap pelaku maupun otak di balik penyerangan. Padahal, sketsa terduga pelaku sudah disebar dan pemeriksaan puluhan saksi sudah dilakukan.





