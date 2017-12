BNN Kesulitan Cari Pasien Rehabilitasi Narkoba

Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN) kesulitan mendapatkan korban penyalahgunaan narkoba yang mau direhabilitasi. Banyak dari mereka merasa tak butuh diobati.



Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Diah Setia Utami mengatakan ada perubahan tren pada pecandu narkoba. Mereka enggan mendatangi pusat-pusat rehabilitasi narkoba.

"Misalnya pengguna narkotika jenis sabu-sabu, mereka merasa tak butuh rehabilitasi karena sabu-sabu tak ada sakaunya. Tidak seperti heroin. Jadi mereka merasa tidak sakit, ngapain berobat," kata Diah di Jalan Taman Jatiluhur III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Desember 2017.



Dari sekitar 4 juta pengguna narkoba di Indonesia, Diah memperkirakan 900 ribu di antaranya butuh direhabilitasi. Meskipun fasilitas pemerintah hanya mampu menampung 25 ribu pasien, pusat rehabilitasi narkoba tidak pernah kepenuhan pasien.



"Memang kesadarannya rendah. Mereka baru mau datang kalau sudah mengalami gejala-gejala yang sangat mengganggu atau karena tertangkap polisi," imbuh Diah.



Untuk meningkatkan kesadaran para korban penyalahgunaan, BNN meluncurkan aplikasi Rehab Plus. Aplikasi ini diharapkan bisa memberi motivasi bagi pengguna untuk sembuh melalui fitur komunikasi antara pengguna dengan tim konseling.



"Tujuannya mengembalikan mereka (pecandu) menjadi masyarakat Indonesia seutuhnya," ujar Diah.



Aplikasi Rehab Plus bisa diunduh secara gratis di Play Store untuk perangkat dengan sistem operasi Android. Sementara itu, pengguna sistem operasi iOS bisa mengunduhnya Apps Store.











