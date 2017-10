Belum Ada Indikasi Syahrini Terlibat Penipuan First Travel

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidikan terhadap kasus penipuan biro perjalanan haji dan umrah First Travel masih terus dilakukan. Perkembangan terbaru, sejumlah artis yang sempat mempromosikan perjalanan suci melalui First Travel ini, belum terindikasi ikut menipu.



Meski begitu, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri terus mengusut dan melengkapi berkas perkara yang telah menetapkan tiga tersangka ini, yakni Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida Hasibuan.

Sejauh ini dua artis yang sudah diperiksa adalah Syahrini dan Vicky Shu. "Kita perlu mendapat penjelasan, apakah memang ada satu kesepakatan terkait dengan memberikan support atau apa," kata Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Selasa 3 Oktober 2017.



Kedua artis itu, kata Ari, belum terindikasi membantu ketiga tersangka melancarkan penipuan terhadap konsumen. "Syahrini dapat kontrak. Dari faktanya, itu trik perusahaan agar orang-orang terkenal bisa mempromosikan First Travel," katanya.



Ia menyatakan, First Travel yang aktif menarik kedua artis itu. "Konsumen melihat artis memakai travel ini. Maka, mereka jadi percaya," katanya.



Vicky Shu. Foto: MI



Lebih lanjut, kata Ari, kepolisian ingin melihat benang merah dari keterkaitan para artis yang pernah menjajal ibadah umrah bersama First Travel.



"Kalau hanya beda penjelasan, enggak terkait pada unsur pasal, ya enggak kita teruskan," kata dia.



Syahrini telah diperiksa penyidik. Berdasarkan pengakuannya, ia tak sepenuhnya mendapatkan fasilitas umrah gratis dari First Travel. "Saya membayar 50 persen," kata Syahrini usai diperiksa Bareskrim beberapa waktu lalu.



Syahrini hanya diminta untuk mempromosikan First Travel lewat media sosial pribadinya. Pelantun lagu Jangan Memilih Aku ini juga mengaku tak mengenal Anniesa. "Saya pertama kali bertemu Anniesa itu pun di Bandara saat akan berangkat," ujarnya.



Sedangkan Vicky Shu mengaku menggunakan jasa First Travel dengan biaya penuh. Dia menggunakan First Travel lantaran mengaku kenal dengan Anniesa yang juga berprofesi sebagai desainer.



Menurutnya, lantaran sesama desainer, tak masalah membantu usaha rekan. Postingan-nya di media sosial terkait First Travel saat menjalankan ibadah umrah murni untuk membantu teman.









