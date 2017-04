Tim Dokter Kepresidenan Pantau Kesehatan Novel Baswedan

Metrotvnews.com, Jakarta: Pihak Istana Kepresidenan memantau kesehatan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang disiram air keras, kemarin. Tim dokter Kepresidenan juga turut diperbantukan menangani kesehatan Novel.



"Semalam koordinasi juga dengan Novel, menanyakan kesehatan. Tim dokter kepresidenan juga ikut membantu," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 12 April 2017.



Novel telah dibawa ke Singapura. Novel yang mengalami luka di sekitar wajah akan diberikan penanganan medis lebih lajut.



Orang tak dikenal menyiram cairan asam ke wajah Novel, Selasa pagi 11 April. Pelaku beraksi saat Novel berjalan kaki pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara.



Novel sempat dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga di Kelapa Gading. Namun siang kemarin, ia dipindahkan ke Rumah Sakit Jakarta Eye Center. Novel menderita luka di bagian wajah dan mata.



Polisi masih menyelidiki kasus ini. Olah tempat kejadian perkara sudah dilakukan. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan cangkir yang diduga menjadi wadah cairan. Sebanyak 15 saksi sudah diperiksa.









(FZN)