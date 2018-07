TV One Laporkan Akun Instagram Diduga Penyebar Hoaks

Jakarta: Stasiun televisi swasta TV One melaporkan akun instagram @bola_gila ke polisi. Laporan dilakukan terkait dugaan pencemaran nama baik akibat unggahan gambar akun instagram itu.



"Hari ini kami laporkan secara resmi, kita serahkan kepada kepolisian untuk melakukan investigasi," kata Public Relation TV One Raldy Doy di Markas Polda Metro Jaya, Senin, 2 Juli 2018.

Raldy mengatakan TV One merasa dirugikan atas unggahan gambar buatan akun @bola_gila. Gambar buatan terkait running teks skor pertandingan Piala Dunia Argentina melawan Prancis yang tidak sesuai aslinya.



General Manager TV One Ecep S Yasa menyebut gambar buatan itu viral dan telah berdampak negatif bagi perusahaan. Kendati telah meminta maaf, TV One tetap melaporkan akun itu lantaran dinilai sudah melanggar hukum.



"Kepercayaan publik kepada TV One menjadi sangat turun mungkin atau terganggu karena berita ini. Karena rata-rata yang diunggah kemudian dianggap itu benar dan dipercaya masyarakat bahwa running text itu benar dikeluarkan TV One," kata Ecep.



Laporan petinggi TV One diterima kepolisian dan teregistrasi dengan nomor LP/3427/VII/2018/PMJ/Ditreskrimsus. Dalam laporan, terlapor diduga telah menyebarkan informasi bohong dan ujaran kebencian mengacu Pasal 35 juncto Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.







(AZF)