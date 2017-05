Terduga Penyerang Novel Baswedan Diamankan

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menemui titik terang. Kepolisian mengamankan terduga berinisial AL seusai penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri menemui Novel yang sedang dirawat di rumah sakit di Singapura.



"Beberapa hari lalu tim Polda Metro Jaya dan Bareskrim ke Singapura untuk temui saudara Novel Baswedan. Dari sana dapat keterangan ada satu orang yang dicurigai kemudian tim melakukan penyelidikan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Mei 2017.

Setelah melakukan penyelidikan, polisi langsung melakukan upaya penangkapan terhadap seseorang berinisial AL. Meski begitu, Setyo menegaskan penangkapan ini tak serta merta menjadikan AL tersangka kasus penyiraman air keras.AL masih diperiksa kepolisian mengenai alibi yang bersangkutan. "Tolong hormati asas praduga tak bersalah," ujar Setyo.Sebelumnya Novel disiram cairan yang diduga air keras di dekat Masjid Jami Al Ihsan, dekat rumahnya. Saat itu, Novel baru saja selesai menunaikan shalat Subuh berjemaah di masjid tersebut sekitar pukul 05.10 WIB.Akibat penyerangan ini, penglihatan Novel terganggu dan harus menjalani perawatan di Singapura. Novel Baswedan merupakan Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar, satu di antaranya adalah kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.(Des)