Busyro: Presiden Harus Turun Tangan

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meminta Presiden Joko Widodo bergerak cepat dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Jokowi harus membentuk tim gabungan memburu pelaku.



"Saatnya Presiden harus turun tangan," kata Busyro di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 11 April 2017.

Menurut dia, kasus ini bukan masalah personal Novel semata. Dia menilai, kasus ini berkaitan erat dengan posisi Novel sebagai penyidik yang menangani skandal mega korupsi seperti kasus KTP elektronik."Ini kalau dibiarkan terus oleh negara yang terjadi adalah sebuah pembiaran. Bahwa aktor-aktor yang biadab justru tidak boleh diberi kesempatan hidup," tekan dia.Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal ketika pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku disinyalir dua orang dan mengendarai sepeda motor.Teror itu diduga kuat berkaitan kasus KTP elektronik yang diusut Novel. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencari aktor di balik aksi ini. (Antara)(OGI)