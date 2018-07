Polisi Ungkap Penyelundupan 1,4 Ton Ganja dari Aceh

Jakarta: Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis ganja seberat 1.434 kg (1,4 ton). Barang haram itu diangkut dari Aceh menggunakan truk Fuso yang disamarkan dengan muatan limbah ikan asin.



"Narkotika jenis ganja diangkut dari Aceh menggunakan truk Fuso yang disamarkan dengan muatan limbah ikan asin untuk hindari anjing pelacak dan petugas," kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Purwadi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 30 Juli 2018.

Purwadi memaparkan pengungkapan berawal dari pengungkapan kasus ganja pada dua bulan lalu. Polisi mendapat informasi sindikat jaringan Aceh yang akan mengirim ganja dalam jumlah besar ke Jakarta.



"Pada Senin, 23 Juli 2018 pagi, diketahui truk pengangkut ganja tersebut sudah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak dan mengarah ke Jakarta," imbuhnya.



Dari hasil penangkapan tersebut polisi menangkap MY dan RND alias N. Polisi kemudian membongkar jaringan pengedar ganja asal Serambi Mekkah itu dan menangkap AM alias Bapak.



Dari kasus itu, polisi mengamankan enam tersangka. Mereka adalah AM alias Bapak, SLH alias Bohceng, MY, RND alias N, AK, dan RYD alias ROY. Keenam tersangka ditangkap di tiga tempat berbeda.





(HUS)