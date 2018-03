Komnas HAM akan Mendatangi KPK untuk Bahas Kasus Novel

Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat, 16 Maret 2018. Komnas HAM dan pimpinan KPK akan bahas penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan.



"(hari ini) sekitar pukul 14.00 WIB Komisioner Komnas HAM akan datang bersama tim pemantau kasus Novel Baswedan bertemu dengan Pimpinan KPK," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018.

Menurut Febri, KPK akan menyambut baik kehadiran tim bentukan Komnas HAM tersebut. Febri berharap tim pementau dapat berkontribusi dalam mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Novel.



"Apapun kontribusi dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM dan juga masyarakat jika itu dapat mendukung pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan tentu kami pandang itu hal yang positif," harap Febri.



Sebelumnya, Komnas HAM membentuk Tim Bentukan Sidang Paripurna terkait kasus penyidik KPK Novel Baswedan. Pembentukan tim ini berdasarkan keputusan sidang paripurna Komnas HAM pada 6-7 Februari 2018 silam.



Tim ini akan bertugas selama tiga bulan. Hasil pemantauan tim nantinya akan disampaikan pada sidang paripurna dan stakeholder terkait. Tak hanya itu, tim juga bakal fokus memastikan proses hukum penyerangan terhadap penyidik senior KPK itu berjalan sesuai koridor HAM.



Kemudian, proses tersebut juga harus meliputi prinsip hukum fair trial, dan mengungkap hambatan-hambatan yang dialami dalam proses hukum Novel. Tim ini akan bekerja secara terbuka dan bekerja sama dengan pihak terkait. Termasuk Presiden, Kepolisian, KPK, organisasi HAM, dan masyarakat.



Adapun tim terdiri dari Sandrayati Moniaga sebagai ketua, dan Ahmad Taufan Damanik, M. Choirul Anam sebagai anggota. Tim melibatkan unsur tokoh masyarakat seperti Franz Magnis Suseno, Prof. Abdul Munir Mulkhan, Alissa Wahid, dan Bivitri Susanti.





