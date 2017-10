Alasan Polri Belum Tetapkan Tersangka di Kasus Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus pencemaran nama baik yang menyeret penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan masih bergulir di Polda Metro Jaya. Sejauh ini Belum ada tersangka meski laporan Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen Aris Budiman ini telah naik ke tahap penyidikan.



Wakapolri Komjen Syafruddin mengungkap alasan belum ada tersangka dalam kasus tersebut. Menurutnya, Polri tidak ingin membuat suasana gaduh yang mengganggu stabilitas hingga perekonomian negara.

"Polri menghindari suasana kegaduhan yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi," kata Syafruddin saat dihubungi Metrotvnews.com, Jakarta, Jumat 6 September 2017.



Dua pejabat internal KPK itu memang tengah berselisih paham. Aris melaporkan Novel dengan tuduhan pencemaran nama baik. Novel dianggap telah mendeskriditkan jabatan Aris sebagai Dirdik KPK melalui surat elektronik (Surel).



Surel itu dikirim Novel ke sejumlah pegawai dan pimpinan KPK. Bahkan, surel yang berisi pernyataan jika Aris Dirdik terburuk KPK sepanjang masa itu tersebar sampai ke Kejaksaan Agung (Kejagung).



Pengawas Internal (PI) KPK sendiri telah merampungkan pemeriksaan kasus surel Novel dan menyerahkan hasilnya ke pimpinan. Pimpinan masih menelaah laporan hasil pemeriksaan dan segera diputuskan.



"Kalau proses pemeriksaan selesai dan keputusan tentu kami akan sampaikan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah beberapa waktu lalu.



Febri mengakui pihaknya belum melakukan pemeriksaan terkait pelaporan Aris terhadap Novel ke polisi. Senada dengan Syafruddin, KPK juga tengah berusaha keras menyelesaikan perseteruan keduanya melalui forum dialog internal.



"Isu diinternal ya kita selesaikan internal KPK," pungkas Febri.











