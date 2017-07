Polisi Cari Waktu Tepat Temui Novel di Singapura

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi masih mencari waktu yang pas buat menemui penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan di Singapura. Keterangan Novel dibutuhkan, utamanya terkait sketsa wajah terduga penyiram air keras terhadap dirinya.



"Sedang dikonsolidasikan. Mudah-mudahan (tim) bisa segera berangkat," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto di Kompleks Mabes Polri, Jumat 21 Juli 2017.

Menurut Rikwanto, tim tak kunjung berangkat lantaran masih terkendala masalah teknis. Salah satunya menunggu kesiapan personel kepolisian dan KPK yang bakal menemui Novel. "Dan (menunggu) kesiapan di sana saja. Kapan saja bisa berangkat," tambah Rikwanto.Kemarin, genap 100 hari kasus Novel bergulir. Namun, teka-teki pelaku penyerangannya tak kunjung terang.Novel disiram air keras yang diduga dilakukan dua orang pria tidak dikenal di Jalan Deposito depan Masjid Al Ikhsan RT03/10, Kelapa Gading, Jakarta Utara usai menjalani salat subuh pada Selasa 11 April, pukul 05.10 WIB. Novel mengalami luka pada bagian wajah dan bengkak pada bagian kelopak mata kiri, sementara itu pelaku melarikan diri.(UWA)