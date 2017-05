Keluarga Kecewa Pengusutan Penyerangan Novel Berlarut-larut

Metrotvnews.com, Jakarta: Keluarga Novel Baswedan mengaku kecewa pengusutan kasus penyerangan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu berlarut-larut. Sudah sebulan pasca penyiraman air keras ke muka Novel, kepolisian belum menemui titik terang.



Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah. Kepada KPK, keluarga masih menanti kebenaran dari kasus yang menimpa Novel.

"Kami juga mendapatkan informasi dari pihak Novel dan keluarga bahwa pihak keluarga cukup kecewa, karena lebih dari satu bulan pelaku penyerangan belum juga terungkap," kata Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Mei 2017.Untuk perkembangan Novel, hingga hari ke-31, tim dokter terus memeriksa kedua mata Novel. Pengujian perkembangan penglihatan Novel dilakukan dengan membaca huruf dan angka.Febri menjelaskan, mata kiri Novel hanya dapat melihat huruf paling besar di sebelah kiri atas (100/30). Sementara itu, kondisi penglihatan mata kanan Novel lebih baik, dapat melihat sampai ke ukuran huruf dan angka yang paling kecil.Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan dengan observasi di dua bola mata Novel. Untuk mata kanan, pertumbuhan selaput kornea stagnan, dan terjadi inflamasi pada bagian tengah kornea, dan tidak ada infeksi. Sedangkan, untuk mata kiri, pertumbuhannya sejak awal sangat lambat.Dari hasil foto yang didapat KPK, terlihat kondisi yang stagnan. Tekanan mata sangat tinggi dan melewati batas normal, yaitu mencapai 31, sedangkan tekanan normal berkisar 16-21.Ia menjelaskan, tekanan mata yang tinggi memengaruhi menurunnya kemampuan kerja saraf mata. Jika dibiarkan, lanjut dia, dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan melihat.Oleh karena itu, tim dokter memberikan tambahan obat pengontrol tekanan mata yang mengandung steroid. "Tim dokter juga melakukan uji tes darah untuk mengecek kalsium dan potasium dalam darah," tandasnya.Pada Selasa, 9 Mei 2017, kepolisian sempat menahan seorang terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Novel berinisial AL. Penahanan AL bermula saat tim penyidik dari kepolisian mengunjungi Novel di rumah sakit di Singapura.Pada pertemuan itu, Novel menunjukan foto AL yang diduga pelaku. Namun, setelah diperiksa selama 1x24 jam, polisi melepas terduga pelaku dan masih akan mengecek lebih dalam alibi AL pada saat kejadian tersebut.Novel disiram air keras saat pulang dari masjid setelah salat Subuh, 11 April 2017. Akibat penyerangan ini, penglihatan Novel terganggu dan harus menjalani perawatan di Singapura.Novel merupakan Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar, satu di antaranya kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.(AZF)