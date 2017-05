Terduga Penyerang Novel Dilepaskan

Metrotvnews.com, Jakarta: Polda Metro Jaya melepaskan AL, terduga pelaku penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Belum kuatnya alat bukti membuat polisi memutuskan tidak menahan AL.



"Kami tidak menahan, tapi petugas akan mendalami alibinya," kata Kabid Humas Polda Metrojaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Kamis 11 Mei 2017.

Polisi, kata Argo, mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sesuai aturan, jika belum cukup bukti menguatkan, polisi harus melepaskan AL setelah diperiksa 1 X 24 jam. Kendati dilepas, AL masih dalam pengawasan polisi. Penyidik juga terus menelusuri alibi-alibi AL.AL diamankan Penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri sebagai terduga penyerangan Novel. Polisi menangkapnya usai penyidik menemui Novel yang sedang dirawat di Singapura.Penyidik mendapat keterangan dari Novel jika ada satu orang yang dicurigai, kemudian tim melakukan penyelidikan. Novel pun menyerahkan sebuah foto kepada polisi. Berbekal foto dari Novel, polisi mengamankan AL, Selasa 9 Mei 2017.AL diketahui sebagai sekuriti di sebuah SPA kawasan Jakarta Pusat. AL biasa bekerja dengan sistem sif. Sif pertama, waktu bekerjanya mulai pukul 15.00 WIB sampai 00.00 WIB. Sedangkan, sif dua, dia mulai bekerja pukul 17.00 WIB sampai tamu bubar.Novel disiram air keras saat pulang dari masjid selesai salat Subuh, 11 April. Akibat penyerangan ini, penglihatan Novel terganggu dan harus menjalani perawatan di Singapura.Novel Baswedan merupakan Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar, satu di antaranya adalah kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.(DRI)