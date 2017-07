Miko Panji Sebut Diberi Identitas Palsu oleh KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Miko Panji Tirtayasa, orang yang sempat menjadi saksi kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), mengaku diberikan identitas palsu oleh KPK.



Hal tersebut disampaikan Miko di hadapan Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

"Saya diberi identitas baru. Yang tadinya namanya Niko menjadi Miko. Mungkin supaya orang tidak rebutan nyari (pihak yang dirugikan). Walaupun mukanya sama," kata Miko di hadapan Pansus Hak Angket KPK, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Juli 2017.Miko menjelaskan dirinya diberikan KTP baru yang merupakan kopian atas nama Miko Panji Tirtayasa, dan kartu pegawai KPK langsung dari penyidik KPK, Novel Baswedan. Miko menunjukkan bukti foto di hadapan Pansus."Ini agar saya tidak terkena oleh pidana umum. Karena Pak Novel ini mencari celah. Beliau ini mengecek ke Polsek Cibinong, Polres Tasimalaya, maupun Polres Sukabumi dan Polres Kabupaten Bandung. Ternyata masih ada umum dengan pekerjaan saya dan sekarang selesai," ujar dia.Miko merasa terancam dan tertekan sehingga menerima tawaran Novel untuk memberikan kesaksian palsu di sejumlah persidangan. Yaitu di antaranya pada persidangan Muchtar Effendy, Akil Mochtar, Romi Herton dan Budi Antoni Aljufrie."Penyerahannya (identitas palsu), ada suratnya. Lengkap dengan tanda tangan. Tapi di beliau (suratnya). Bukan di kita," ujar dia.Miko menambahkan dalam semua BAP dan kesaksian di muka persidangan, ia menggunakan identitas palsu pemberian Novel. Dengan kesaksian palsunya itu, beberapa orang divonis penjara, misalnya saja Akil Mochtar.Miko juga menjelaskan kesaksian palsu yang ia berikan. Ia dipaksa mengaku sebagai asisten Muchtar Effendy yang menjadi pesakitan di KPK.Kedua, Miko dipaksa mengakui bahwa ia mengetahui semua transaksi keuangan, pertemuan dengan Romi Herton (mantan Wali Kota Palembang), Budi Anton Aljufrie (mantan Bupati Empat Lawang) dan harus mengakui mengantarkan uang ke kediaman Akil Mochtar (mantan Ketua MK) .Padahal kata Miko, dia belum bekerja dengan Muchtar. Ia juga dipaksa mengakui bahwa semua aset milik Muchtar yang juga pamannya milik Akil Mochtar. Itu harta Akil hasil suap Romi Herton dan Budi Anton Aljufrie.Kemudian dipaksa mengakui bahwa telah mendengar percakapan adanya pemberian uang Rp1 miliar antara Akil dan penyuapnya. "Padahal semua BAP saya itu, hanya copy paste pernyataan saya yang ditekan dari awal saya datang ke Jakarta," tandas dia.(SCI)