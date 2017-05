Informasi Terbaru Kondisi Novel Baswedan

Metrotvnews.com, Jakarta: Kondisi mata penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel dikabarkan terus membaik. Tim dokter rumah sakit di Singapura mengambil banyak tindakan untuk proses penyembuhan dua mata Novel yang terkena air keras.



"Informasi yang diterima KPK, dalam pemeriksaan terakhir kemarin dokter ahli melakukan enam tindakan terhadap mata," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 5 Mei 2017.

Tindakan berupa pemeriksaan dan pengobatan. Pemeriksaan antara lain analisa manual, pengecekan lewat indikator kimia kedua mata, dan pengecekan tekanan mata.Dokter juga memeriksa lensa yang dipasang di mata kanan Novel. Febri mengatakan, tidak ada infeksi setelah lensa dipasang. Tekanan mata setelah operasi pemasangan lensa juga sudah normal."Penggunaan lensa untuk mata kanan bertujuan agar proses pertumbuhan selaput mata kanan bisa lebih cepat," kata dia.Pemberian obat tetes untuk mendorong pertumbuhan jaringan mata juga terus dilakukan. Namun, kondisi mata kiri Novel belum mengalami perubahan signifikan.Untuk mata kiri, kata Febri, pertumbuhan selaput kornea masih lambat. Bahkan tekanan mata lebih tinggi dibanding pemeriksaan sebelumnya. Beruntung, penumpukan kalsium di mata sudah mulai berkurang.Walau terus menjalani pengobatan, Novel terus mendapat informasi terkini soal KPK dari tim yang mendampingi. Dia juga mendapat cerita seputar hak angket yang tengah bergulir di DPR."Novel menyampaikan harapannya agar orang-orang yang memiliki nurani dan semangat antikorupsi di DPR memberikan dukungan terhadap KPK dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Febri.Orang tak dikenal menyiram air keras ke wajah Novel pada 11 April. Saat kejadian, Novel pulang seusai salat Subuh di Masjid Al-Ihsan, dekat rumahnya. Ia mengalami luka di wajah dan mata. Sehari setelah kejadian, keluarga memutuskan membawa Novel ke Singapura.(TRK)