Polisi Masih Butuh Keterangan Novel Baswedan

Jakarta: Polisi masih membutuhkan keterangan Novel Baswedan terkait kasus penyiraman air keras. Namun, Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, Novel masih belum bisa diperiksa.



"Intinya masih komitmen untuk selesaikan kasus itu. Masih nunggu yang bersangkutan (Novel) bersedia diperiksa, karena masih ada pertanyaan yang butuh jawaban dari yang bersangkutan," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 9 Maret 2018.

Polda Metro Jaya tak bisa memaksa memeriksa Novel karena faktor kesehatan. Namun, Argo memastikan, penyidik selalu berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus ini.



"Kalau KPK sudah kerja sama, apa yang dilakukan polisi sudah dilihat KPK, kira-kira kurang apa ditambahin, kita jalan lagi," ungkap Argo.



Novel disiram air keras usai salat Subuh tak jauh dari rumahnya di Jalan Deposito depan Masjid Al Ikhsan RT 03 RW 10 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, 11 April 2017. Akibatnya, kedua mata Novel mengalami luka bakar yang cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Singapura.



Penyidik senior KPK ini menjalani perawatan mata di rumah sakit di Singapura. Novel pun sempat menjalani operasi besar di bagian mata kirinya beberapa beberapa bulan lalu.











(DRI)