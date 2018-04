KPK Sudah Siapkan Sanksi Buat Novel

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap penyidik Novel Baswedan terkait bocornya surat elektronik protes Novel kepada Direktur Penyidikan Aris Budiman. Direktorat Pengawas Internal (PI) KPK bahkan telah menyiapkan sanksi untuk Novel atas kasus tersebut.



"Sudah diputuskan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 10 April 2018.

Febri mengatakan, sanksi terhadap penyidik senior KPK itu akan diumumkan langsung oleh pimpinan lembaga Antirasuah. "Nanti disampaikan hasilnya oleh pimpinan ya," ujarnya.



Febri belum bisa menyampaikan banyak soal hasil pemeriksaan Novel. Dia beralasan hasil pemeriksaan Direktorat PI masih harus ditindaklanjuti diproses administratif.



"Masih ada proses lanjutan, nanti disampaikan pimpinan," kata Febri.



Direktorat PI menangani kasus yang melibatkan dua pejabat internal KPK. Salah satunya soal surel protes penyidik Novel Baswedan kepada Aris. Di mana dalam surel itu, Novel dianggap telah mendeskriditkan jabatan Aris sebagai Direktur Penyidikan KPK.



Kedua, terkait tindakan Aris yang datang ke rapat Pansus Hak Angket DPR untuk KPK tanpa meminta izin pimpinan. Sama halnya seperti Novel, Direktorat PI juga telah merampungkan pemeriksaan Aris.



Surel Novel



Kuasa hukum Novel, Alghiffari Aqsa menuturkan, surel protes Novel yang dikirim pada 14 Februari 2017, tidak begitu saja terjadi. Sebelumnya, ada komunikasi perihal rekrutmen penyidik yang ingin dilakukan Aris.



Protes dilayangkan sejak rencana rekrutmen Aris dilakukan awal tahun 2016 lalu. Novel protes lantaran menilai rekrutmen penyidik yang dilakukan Aris tak sesuai prosedur dari Biro SDM KPK.



Kemudian, di akhir 2016, Aris kembali ingin mengangkat penyidik. Kali itu, mengangkat kepala satuan tugas penyidikan. Novel selaku Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK kembali memprotes kebijakan tersebut.



Novel akhirnya mengirimkan email kepada Aris, pimpinan KPK, deputi penindakan dan tembusan pengurus WP KPK. Email tersebut berisi protes atas rencana Aris mengangkat penyidik untuk kasatgas.



Entah bagaimana, surel itu tersebar ke luar. Aris tak terima, dia lantas melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.



