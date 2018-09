Polisi Amankan Penjual Prostitusi Online di Bawah Umur

Jakarta: Polisi mengamankan seorang pria yang menawarkan prostitusi online. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Faruk Rozi mengatakan pelaku menggunakan akun Facebook-nya sebagai media transaksi.



"Lamhari Kurniawan alias Allam sebagai pemilik akun https://m.facebook.com/allam kurniawan yang digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan anak," ujar Faruk ketika dihubungi, Sabtu, 1 September 2018.

Pria berusia 20 tahun itu diamankan Sabtu, 1 September 2018 sekitar pukul 00.15 WIB. Penangkapan tersebut terjadi di Kamar 209 Cordex Hotel Jalan Lodan Raya, Jakarta Utara.



Sementara itu, kata Faruk, tim kepolisian juga mengamankan korban perempuan berinisial AAL (15) yang tengah bertemu pria hidung belang di hotel tersebut.



"Tim berhasil mengamankan korban yang bersama hidung belang di hotel," imbuh dia.



Faruk memaparkan tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa kartu akses kamar hotel, uang tunai sebesar Rp1 juta, slip bukti transfer dari bank BCA dengan nilai Rp500 ribu sebagai uang tanda jadi, serta pakaian dalam wanita. Semua barang bukti dan pelaku langsung dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Pihak kepolisian pun akan melanjutkan proses penanganan kasus tersebut.



Sebelum melakukan penangkapan, Tim Cyber Patrol mendapatkan informasi terkait adanya akun Grup Facebook yang dimanfaatkan untuk menawarkan prostitusi online di bawah umur. Tim pun menjebak Allam selaku pengelola grup tersebut.



"Selanjutnya tim menerima tawaran dan menentukan Hotel Cordex Lodan Raya Jakarta Utara dengan harga yang sudah ditawarkan oleh pelaku," tutur Faruk.



Atas perbuatannya, Allam selaku pelaku dijerat Pasal 76F jo pasal 83 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, subsider Pasal 45 jo pasal 27 ayat 1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.







(SCI)