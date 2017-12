Info Tewasnya Bahrun Sebatas Medsos

Jakarta: Kabar tewasnya petinggi kelompok teror ISIS Bahrun Naim masih samar. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun menyebut pihaknya masih mencari tahu kebenaran kabar tersebut.



"Tapi kita sudah confirm dengan beberapa sumber lain. Dari intelijen yang memiliki akses di sana, mereka belum mengetahui pasti," kata Tito di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 12 Desember 2017.

Tito membeberkan info tewasnya Bahrun beredar di media sosial. Dalam jejaring media daring itu, kata Tito, rekan-rekan Bahrun menyebut Bahrun telah tewas di Suriah.



"Oleh karena itu sekarang kami berpendapat bahwa info tewasnya BN itu sebatas pada medsos. Bisa benar bisa tidak," ujarnya.



Polri masih terus menelusuri kabar kematian petinggi kelompok teroris ISIS Bahrun Naim. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menyebut pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase kepolisian Turki untuk mencari tahu kabar itu.



Untuk mencari tahu kebenaran itu kepolisian menelusurinya ke Direktorat Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri. Kepolisian juga memiliki akses melalui Interpol dan Atase Kepolisian Turki.



Martinus bilang bila ada penangkapan terhadap seorang warga negara maka akan diinformasikan. Namun, sampai saat ini belum ada kabar. "Sampai saat ini belum. Ini yang terus kita dalami," tandas dia.



Bahrun disebut-sebut sebagai otak dari peledakan bom dan penembakan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Aksi tersebut dilakukan lantaran dia ingin menjadi pemimpin Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Asia Tenggara.



Bom Sarinah merupakan manivestasi perebutan kekuasaan antarkelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Sejumlah anggota saling bersaing untuk menjadi pemimpin ISIS di Asia Tenggara.



Akibat ledakan di kawasan Sarinah, tujuh orang meninggal. Lima di antaranya pelaku teror, satu warga negara Kanada, dan satu warga Indonesia. Sedangkan 15 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Lima orang di antaranya aparat kepolisian.



Bahrun Naim sempat dibekuk Densus 88 AT Polri pada 2010. Bahrun masuk sebagai buronan yang diduga anggota kelompok teroris. Bahrun ditangkap di rumah kontrakannya di Kampung Mertrodanan RT 02/03 Semanggi, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah.



Pada 2010, Bahrun berprofesi sebagai teknisi komputer dan internet. Saat penangkapan, dua kotak amunisi jenis peluru AK 349, enam CPU, sarung senjata api, satu laptop, sejumlah keping CD, serta buku-buku ikut disita.



Bahrun ditangkap tak jauh dari rumahnya di RT 01/01, Kelurahan Sangkrah, Pasar Kliwon, Solo.



Atas kepemilikan ribuan amunisi senjata api berbagai jenis pada 2010 itu Bahrun Naim dipenjara selama 2,5 tahun. Dia berada di sel penjara sejak Juni 2011 hingga Juni 2012.



Nama Bahrun Naim muncul kembali saat pengungkapan teroris di Bekasi pada 2015. Saat itu Densus 88 menangkap warga negara asal China.



Warga asal suku Uighur, Xinjiang, wilayah otonom di China, itu menggunakan nama Alli. Kosan Alli digeledah di Perumahan Boulevard Hijau, Taman Harapan Indah, Bekasi, 23 Desember 2015. Sayang, aparat tidak menemukan paspor Alli. Petugas menemukan bom bunuh diri yang dirancang di rompi.



Otak di balik pendanaan warga asing itu diduga adalah Bahrun Naim. Sejumlah dana digelontorkan Bahrun ke Indonesia untuk merakit bom.



Setelah beberapa lama tidak terdengar, Bahrun Naim diketahui berada di di Suriah bergabung dengan kelompok pemberontak ISIS.







(YDH)