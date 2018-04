Mata Kiri Novel Berangsur Membaik

Jakarta: Mata kiri penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berangsur membaik. Penglihatan Novel bahkan terus mengalami peningkatan usai menjalani operasi di Rumah Sakit Singapura.



"Hal ini disebabkan oleh kondisi usai operasi di mana masih terdapat banyak darah di belakang lensa mata," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa, 3 Maret 2018.

Febri mengatakan usai menjalani operasi, kemarin, mata kiri Novel sudah dapat melihat benda di hadapannya. Mata Novel juga bisa melihat jari tangan sejauh satu meter.



"Mohon doanya agar perkembangan penglihatan semakin baik. Dan pelaku penyerangan dapat ditemukan," tegas Febri.



Tim dokter akan kembali mengecek dan memeriksa kedua mata Novel. Dokter akan memeriksa mata Novel yang sempat mengalami pendarahan usai operasi.



Namun, dokter memastikan pendarahan tidak berada pada retina mata Novel. Novel akan diizinkan pulang ke Indonesia jika hasil pemeriksaan hari ini dinyatakan baik.



"Hasil pemeriksaan hari ini akan dipertimbangan dokter lebih lanjut untuk mengizinkan atau tidak Novel pulang ke Indonesia pada 4 April 2018," ucap Febri.





(OJE)