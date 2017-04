Teror ke Novel dan Spekulasi Jegal Kasus KTP-el

Metrotvnews.com, Jakarta: Tindakan teror penyiraman air keras pada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menimbulkan spekulasi. Khususnya keterkaitan serangan itu dengan upaya menjegal kasus korupsi KTP-El yang tengah ditangani Novel.



Walau demikian, eks Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, menyebut hal ini tak bisa dengan mudah disimpulkan. Harus ada bukti kuat yang mengarah ke sana. Namun indikasi tersebut bukan berarti tidak ada.

"Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan segala bentuk tindakan penyidikan yang sekarang dilakukan oleh Novel Baswedan dan teman-teman penyidik lainnya," kata Bambang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 11 April 2017.Seperti diketahui, Novel disiram air keras oleh dua orang tak dikenal usai melakukan ibadah Sholat Subuh di Masjid Al Ihsan yang tak jauh dari kediamannya. Novel dibawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga untuk mendapat penanganan intensif.Adapun Wakil Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan penyerangan ini berkaitan dengan kasus KTP-El. Busyro lantas mencontohkan penanganan kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Polri.Saat itu Novel juga mendapat gangguan berupa tindakan tak rasional dari Polri. "Tentu lah, tentu (ada kaitan dengan kasus KTP-El). Karena posisi Novel tak bisa dilepaskan. Dulu kasus Korlantas dilakukan langkah-langkah yang tak rasional terhadap Novel, sekarang e-KTP, selalu ada kaitannya," kata Busyro.(SUR)