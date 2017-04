JK Duga Teror Novel Terkait Kasus Hukum Besar

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) prihatin dengan insiden yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan. JK meyakini insiden itu terkait proses penegakan hukum yang tengah ditangani Novel dan rekan-rekannya di KPK.



"Kita tidak bisa menuduh kasus hukum mana. Pasti ini kasus hukum besar yang memakai apa itu, (pelaku) bayaran," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 11 Maret 2017.

Kepolisian diminta mengungkap pelaku dan dalang di balik insiden ini. JK optimistis kepolisian dapat mengungkap cepat."Saya percaya bahwa orang yang baru pulang salat masih ada wudhu-nya, diberkati itu (oleh Yang Maha Kuasa), sehingga cepat sembuh dan dapat ditangkap siapa yang melaksanakan itu," beber dia.JK enggan mengaitkan insiden itu dengan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik yang tengah ditangani Novel. Meskipun dari segi waktu, sangat berdekatan."Dari sisi waktu dapat dirunut. Tapi, ya kita tidak bisa (menyimpulkan) sebelum ada bukti untuk katakan seperti itu," tandas dia.Teror kepada Novel telah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. Presiden mengutuk keras penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Ia memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menangkap pelaku.Polri telah membentuk tim khusus Polri untuk mengungkap insiden ini. Tim khusus berasal dari Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.Saat ini Novel dirawat di rumah sakit khusus mata di Jakarta Eye Center (JEC), Menteng, Jakarta Pusat. Novel dirawat di rumah sakit tersebut karena luka serius di bagian mata. Penglihatan Novel saat ini dalam kondisi buram.(YDH)