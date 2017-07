KPK Bakal Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Penyerangan Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Hingga kini polisi belum mampu mengungkap kasus penyerangan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Guna membantu tugas kepolisian, KPK berencana membentuk tim pencari fakta.



Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, pembentukan Tim tersebut berdasarkan permintaan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Namun, Agus belum mengetahui apakah tim ini akan bergerak bersama Polri atau tidak.

"Tim ini akan memberikan informasi. Tapi belum tahu apakah akan masuk (ke Singapura) atau tidak," kata Agus di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Juli 2017.Tim pencari fakta ini beranggotakan anggota Polri dan KPK. Tim ini akan bekerja dalam limit waktu yang ditentukan.Hingga kini Polisi belum mendapatkan keterangan Novel. Polisi masih belum bisa memeriksa Novel secara langsung. Hal itu lantara kondisi Novel."Kalau mau memeriksa harus menunggu kondisi Novel. Kalau ada sedikit emosi saja, tekanan di matanya akan berubah," pungkasnya.(YDH)